Rasturnare de situatie. Decizia mutarii Ambasadei Serbiei la Ierusalim "nu este definitiva", anunta o consiliera a presedintelui Vucic

Israelul a aparut ca un castigator neasteptat al summitului organizat vinerea trecuta la Casa Alba intre Serbia si Kosovo , fosta sa provincie a carei independenta autoproclamata in 2008 nu a recunoscut-o niciodata. In cadrul acestei intalniri, Donald Trump a anuntat ca Serbia isi va reloca ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reactionat imediat, afirmand ca Serbia devine astfel prima tara europeana care accepta sa-si transfere reprezentanta diplomatica in Orasul Sfant, urmand exemplul SUA.Presedintele american a prezentat aceasta decizie ca pe un subiect incheiat, dar miercuri principala consiliera pentru mass-media a presedintelui sarb a declarat ca nu este vorba de ''decizie finala''.''Pana in acest moment, nu am acceptat nimic, nu a fost semnat nimic'', a declarat Suzana Vasiljevic presei locale. ''Vom urmari evolutia situatiei si comportamentul Israelului in relatiile sale cu Kosovo'', a adaugat ea.Ministerul de Externe al Serbiei nu a raspuns imediat la o solicitare de comentariu pentru AFP.Presa israeliana a citat miercuri o sursa anonima, descrisa drept ''apropiata'' presedintelui sarb, potrivit careia Belgradul nu isi va transfera ambasada la Ierusalim daca Israelul recunoaste Kosovo.Aceasta recunoastere a fost prezentata drept o victorie pentru Kosovo, recunoscut de SUA si de majoritatea tarilor occidentale, dar nu si de Belgrad, sustinut de China si Rusia Summitul de la Casa Alba a fost consacrat oficial ''normalizarii economice'' intre Belgrad si Pristina, dar emisarul presedintelui Donald Trump pentru acest dosar sensibil, Richard Grenell, a anuntat ''surprize''.Acordul economic intre cei doi fosti dusmani in razboiul din 1998-1999, soldat cu 13.000 morti, a fost prezentat drept unul ''istoric'' de catre presedintele american. Cu toate acestea, potrivit unor analisti, deciziile anuntate nu erau noi sau nu contineau progrese majore.Indoieli cu privire la posibilul transfer al Ambasadei Serbiei in Israel au aparut imediat cu difuzarea vineri a unui video, devenit viral, in care presedintele sarb pare surprins in momentul anuntului facut de Donald Trump.Aleksandar Vucic a explicat atunci ca a reactionat doar la data anuntata pentru eveniment, iulie 2021.In conditiile in care Serbia este candidata la aderarea la UE, Bruxellesul si-a exprimat ''grava preocupare'' fata de anuntul unui eventual transfer al ambasadei sarbe de la Tel Aviv la Ierusalim.UE este atasata ideii unei solutii cu doua state in care Ierusalimul urmeaza sa devina deopotriva capitala Israelului si a unui viitor stat palestinian.