Rusia a aprobat productia in Serbia a vaccinului rusesc Sputnik V, anunta autoritatile de la Belgrad

"Ministerele ruse ale Industriei si Comertului, Fondul rus pentru investitii directe si Institutul de stat pentru medicamente sunt satisfacute de ce au vazut la Institutul Torlak" de virologie, a declarat intr-un comunicat ministrul, la finalul unei vizite a unei delegatii ruse la Torlak."Putem spune ca prima faza a productiei vaccinului rusesc Sputnik V pe teritoriul Serbiei a fost aprobata in mod preliminar", a spus el.Aceasta prima faza, care urmeaza a fi realizata in urmatoarele doua pana la trei luni, implica transportul substantei din Rusia, ambalarea sa la Institutul Torlak si distributia in Serbia si in regiune, a explicat ministrul.Potrivit lui Nenad Popovic, "productia deplina" a vaccinului Sputnik V in Serbia implica venirea unei a doua delegatii de experti rusi in "zece pana la 15 zile".Expertiza pe care o va efectua aceasta a doua delegatie va permite sa se evalueze care sunt conditiile tehnologice si tehnice pe care Serbia trebuie sa le indeplineasca pentru a produce, pe teritoriul sau, vaccinul rusesc.Pe 19 ianuarie, Serbia a devenit prima tara din Europa care a administrat vaccinul chinezesc Sinopharm si a lansat o campanie de vaccinare masiva.Peste 600.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent in Serbia, stat balcanic de sapte milioane de locuitori, ceea ce inseamna rata de vaccinare cea mai ridicata din Europa continentala. Serbia dispune de trei vaccinuri, este vorba de cel chinezesc Sinopharm, de cel rusesc Sputnik V si de cel americano-german Pfizer-BioNTech.Pe de alta parte, liderul de la Kremlin a declarat ca refuza sa se vaccineze cu Sputnik V . Ungaria a inceput joi vaccinarea cu vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V si asteapta sa primeasca saptamana viitoare 500.000 de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm,De la debutul epidemiei in Serbia, in martie anul trecut, 4.199 de persoane au murit de COVID-19 si 417.871 au fost infectate, potrivit autoritatilor.