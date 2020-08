Serbia ar fi comandat un sistem de rachete aeriene din China

"Balkanska bezbednosna mreza (un site de profil din domeniul apararii care trateaza subiecte din domeniul securitatii din zona Balcanilor), citand un raport anul al companiei sarbe de import de armament Yugoimport SDPR JP, precizeaza ca Serbia a comandat un sistem de aparare antiaeriana si anti-racheta FK-3, fabricat din industria de aparare chineza", scrie DefenseRomania citand defense-blog.com Sursa citata mai precizeaza ca achizitia sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta FK-3 este mentionata intr-un paragraf din raportul anual al companiei sarbe de import de armament, alaturi de alte echipamente militare, cum ar fi: componente si sisteme pentru modernizarea avioanelor MiG-29, achizitia sistemelor de aparare aeriana cu raza scurta Mistral 3 - contract semnat anul trecut intre grupul francez MBDA si ministerul sarb al Apararii; achizitia unor drone CH-92A - achizitionate din China si livrate la inceputul lunii iulie.Aleksandar Radic, autorul articolului din Balkansec.net, precizeaza ca cumpararea de catre Serbia a unui sistem de aparare antiaeriana FK-3, este un subiect discutat la Belgrad din anul 2018. La momentul respective, ministrul sarb al Apararii, Aleksandar Vulin, a efectuat o vizita oficiala in Republica Populara Chineza, unde a vizitat mai multe companii producatoare de armament, printre care si pe cele care fabrica sistemele FK-3 si FM-3000.Potrivit lui Aleksandar Radic, citand date din raportul companiei Yugoimport, Serbia a achizitionat 3 baterii ale sistemului FK-3, fara a preciza valoarea contractului sau data la care acestea ar urma sa fie livrate.De la inceputul acestui an si pana in prezent, Serbia a tinut sa ne arate ca face investitii serioase in aparare, iar inzestrarea Fortelor armate sarbe nu este deloc neglijata, cel putin asta reiese la prima vedere.Astfel, ministerul sarb al Apararii a prezentat, in premiera, pe 2 mai, sistemele de aparare aeriana Pantir-S1E, pe care le-a achizitionat de la Federatia Rusa. O luna mai tarziu ministrul sarb al Apararii, Aleksandar Vulin, impreuna cu seful Statului Major General al Fortelor Armate Sarbe au participat la prezentarea versiunii modernizate a tancului principal de lupta M-84.