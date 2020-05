Serbia isi redeschide frontierele pentru toti strainii, fara restrictii

Ziare.

com

Guvernul de la Belgrad a decis joi sa nu mai impuna restrictiile aplicate pana acum la intrarea in Serbia a cetatenilor altor tari, carora li se permitea oricum accesul doar in cazuri exceptionale.De vineri, strainii vor fi doar informati la frontiera, prin intermediul unor pliante, despre riscurile epidemiei de coronavirus.In ultimele saptamani, in Serbia a scazut numarul de cazuri noi de contaminare cu coronavirus. Totalul inregistrat pana joi era de 10.919 cazuri, din care 237 au dus la decese.