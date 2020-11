Serbia renunta la expulzarea ambasadorului muntenegrean

Muntenegru l-a declarat sambata pe ambasadorul sarb Vladimir Bozovic persona non grata pentru "amestec in afacerile sale interne", acordandu-i 72 de ore sa paraseasca tara. Serbia a anuntat imediat o masura reciproca cu privire la ambasadorul Muntenegrului, Tarzan Milosevic."Am decis ca Serbia isi va anula din aceasta seara decizia de a-l expulza pe ambasadorul Muntenegrului", a declarat premierul Ana Brnabic dupa o intalnire cu presedintele sarb Aleksandar Vucic. Belgradul doreste sa "intinda din nou mana cooperarii si prieteniei", a adaugat ea.Conflictul diplomatic a aparut cu cateva zile inainte ca noul guvern pro-sarb din Muntenegru sa devina functional.Mai devreme in cursul zilei de duminica, prim-ministrul desemnat al Muntenegrului, Zdravko Krivokapic, si-a exprimat regretul in legatura cu aceasta criza diplomatica. El a promis pe Twitter ca guvernul sau, care va intra in functie miercuri, va lucra pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua tari."Fosta putere, pana in ultimele sale zile, nu ezita sa polarizeze societatea si sa adanceasca diviziunile", a adaugat Krivokapic.Partidul Democrat al Socialistilor al presedintelui Milo Djukanovic a aprobat expulzarea ambasadorului sarb argumentand ca acesta "denigreaza in mod constant Muntenegru".Ambasadorul sarb Vladimir Bozovic a descris vineri drept "eliberare" organizarea unei adunari in 1918 care a decis ca Muntenegru sa se alature Serbiei si sa faca parte din Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, pierzandu-si astfel independenta.In mod simbolic, parlamentarii muntenegreni au adoptat in 2018 o rezolutie care a anulat decizia adunarii din 1918.Muntenegru si-a proclamat independenta fata de Serbia in 2006, dar tensiunile legate de identitatea nationala inca bantuie societatea.Conform recensamantului din 2011, aproape 30% din cei 620.000 de locuitori din Muntenegru se identifica ca sarbi. O parte din ei s-a opus vointei presedintelui de a consolida identitatea nationala a Muntenegrului.CITESTE SI: