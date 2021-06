Documente declasificate: Secretele lagarului nazist de pe teritoriul Marii Britanii VIDEO

Desi arhiva ar fi trebuit sa ramana secreta pana in anul 2045, o copie a acesteia a fost data Rusiei, care a scos-o la iveala acum. Raportul arata ca Marea Britanie a investigat atrocitatile de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, dar ulterior a refuzat sa-i urmareasca penal pe vinovati, potrivit Mirror Mii de evrei francezi, prizonieri de razboi rusi, precum si germani arestati politic, au fost dusi in lagarul de concentrare de la Aldernay.Lordul Pickles, trimisul special al Regatului Unit pentru probleme privind Holocaustul, a declarat ca oamenii merita sa stie de ce Marea Britanie nu a reusit sa dea in judecata nici macar un nazist, pentru crimele de razboi comise acolo, in lagarul de concentrare.Fostul ministru conservator a afirmat ca "ceea ce s-a intamplat nu reflecta cum trebuie modul in care guvernul britanic a actionat in acea vreme si suntem hotarati sa asiguram natiunea ca toate faptele vor fi intelese.De aceea, sustin ca trebuie sa publicam toate documentele legate de Holocauts, care sunt clasificate in prezent, pana in ianuarie, anul viitor". Detalille sumbre ale dosarului detaliaza violenta sistematica si crimele de pe insula Aldernay, care vor fi prezentate de catre televiziunea ITV.Pantcheff, care avea doar 24 de ani, in timpul redactarii raportului, vorbea fluent franceza si germana. El a vorbit cu peste 3.000 de martori, inclusiv cu prizonieri de razboi, soldati germani si civili.El a conculizonat in documentul secret: "S-a stabilit, ca in ultimii trei ani au fost comise, pe pamant britanic, infractiuni brutale si dureroase, in mod sistematic".Insulele Canalului au fost ocupate de catre nazisti in 15 iunie 1940, dupa ce Winstoin Churchill decisese ca acestea nu au o importanta strategica importanta. Astfel, nazistii au construit la Aldernay patru lagare de munca, incepand din 1941.In 1943, trupele SS au transformat doua dintre ele in lagare de concentare. Se crede ca peste 6.000 de oameni de 27 de nationalitati au fost adusi pe insula.