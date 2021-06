Ce este "sindromul Havana". Confesiunea unui spion CIA trimis in misiune la Moscova: "Imi simteam capul ca intr-o menghina" VIDEO

El sufera acum de " sindromul Havana ", o afectiune neurologica foarte periculoasa, care a fost raportata pentru prima data in urma cu cinci ani, la personalul Departamentului de Stat al SUA aflat in misiune in Cuba.Marc Polymeropolous a condus operatiuni secrete in Europa si Asia pentru Agentia Centrala de Informatii a Statelor Unite. El a dat un interviu, in care a vorbit despre tragedia sa, potrivit CBS News Ofiterul CIA a fost obligat sa se pensioneze dupa ce a fost diagnosticat cu "sindromul Havana", care a fost cauzat de atacurile energetice ale agentilor secreti rusi cu o arma necunoscuta.El a povestit ca atunci cand a fost la Moscova, "chiar si la hotel, la sala de gimnastica eram urmarit de un tip in trenci negru, care ma controla". Intr-o zi, cand statea in camera de la hotel, calatoria lui a luat o intorsatura periculoasa."M-am trezit in mijlocul noptii, pentru ca am avut acest caz incredibil de vertij. Am petrecut ani de zile in zonele de razboi din Irak si Afganistan . Mi-am pus viata in pericol. Aceasta a fost cea mai terifianta experienta din viata mea. Nu am mai avut controlul".Polymeropoulos a spus ca a simtit o mare presiune in cap, o pierdere a echilibrului si sunete in urechi.Inapoindu-se in Statele Unite a fost la cabinetul medical al CIA-ului, unde a intrebat daca simptomele sale se incadreaza la sindromul Havana. Doctorii de acolo i-au raspuns initial, ca nu.Sindromul Havana este numele unei afectiuni neurologice misterioase care a fost raportata pentru prima data, in urma cu cinci ani, la personalul Departamentului de Stat din Cuba. De atunci, au fost cel putin 130 de cazuri suspectate.Fostul ofiter CIA a spus ca "are dureri de cap de trei ani de zile. Imi simt capul ca si cum ar fi prins intr-o menghina. Si exista o presiune care vine din partea de sus a capului". Dupa trei ani, barbatul a fost diagnosticat cu traumatism cerebral.Academia Nationala de Stiinte din SUA a descoperit recent ca atacurile energetice au drept cauza "energia pulsata cu frecventa radio". Pana in prezent, nu au fost descoperite imagini publice ale armei care provoaca asa ceva. O sursa a CIA a spus ca sursa este un fel de generator de unde din Rusia CBS News a anuntat ca guvernul SUA foloseste tehnologia rapida a senzorilor pentru a detecta aceste evenimente energetice misterioase. In ultimele doua luni, au fost raportate alte doua cazuri, chiar langa Casa Alba