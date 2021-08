Bărbat condamnat la închisoare pentru că a refuzat să poarte masca în spațiul public. Unde s-a întâmplat

Britanicul se afla în Singapore , care are un protocol riguros pentru COVID-19. Un tribunal din Singapore l-a condamnat pe bărbat la 6 săptămâni de închisoare, potrivit Reuters Bărbatul a fost găsit vinovat pentru 4 capete de acuzare , după ce a refuzat să poarte masca de protecție în timp ce se afla într-un tren și ar fi folosit un limbaj agresiv față de angajați.Un judecător a dispus, de asemenea, ca britanicul să fie supus unei examinări psihiatrice.Glynn a susținut că acuzațiile sunt nedrepte și a solicitat să-i fie înapoiat pașaportul pentru a se întoarce în țara sa.Singapore are o legi stricte în ceea ce privește protocolul COVID-19 și mai mulți străini au avut de suferit din această cauză.Singapore, unde au fost înregistrate doar câteva zeci de decese asociate infecţiei cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei şi unde rata de vaccinare anti-Covid este una dintre cele mai mari, se pregăteşte să se redeschidă şi este gata să devină prima ţară care va trăi cu Covid-19, aşa cum o face cu alte boli.Experţii medicali de aici spun că este posibil ca anual să fie înregistrate sute de decese asociate Covid-19, similar gripei. Această abordare dă un exemplu altor ţări care caută să iasă din carantină în timp ce încearcă să accelereze programele de imunizare, relatează The Guardian.„Singurul mod în care putem să nu avem decese oriunde în lume este să eliminăm boala cu totul, iar asta a fost făcut doar în cazul variolei”, a spus Paul Tambyah, preşedinte al Asia Pacific Society of Clinical Microbiology and Infection.Singapore a raportat 44 de decese legate de Covid-19 de la începutul pandemiei, în ianuarie 2020. Ţara cu populaţie de 5,7 milioane de locuitori înregistrează, într-un an obişnuit, aproximativ 800 de decese asociate gripei comune.„În timp ce ideea de sute de decese cauzate de Covid pare şocantă comparativ cu decesele înregistrate până acum şi merită efortul de a preveni asta, este la egalitate cu gripa, de care societăţii nu prea îi pasă”, a declarat Alex Cook, expert în boli infecţioase la National University of Singapore (NUS).