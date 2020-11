O femeie din Singapore a nascut un bebelus care are anticorpi impotriva coronavirusului

"Medicul meu spune ca i-am transferat anticorpii COVID-19 in timpul sarcinii", a declarat Celine Ng-Chan, mama copilului, pentru ziarul Straits Times.Cazul ofera noi indicii cu privire la transmiterea virusului si a anticorpilor de la mama la copil, relateaza agentia Reuters.Cu toate acestea, Organizatia Mondiala a Sanatatii spune ca nu este sigur inca daca o femeie insarcinata cu COVID-19 poate transmite virusul la bebelus in timpul sarcinii sau al nasterii.Transmiterea noului coronavirus de la mame la nou-nascuti este rara, au raportat medicii de la New York-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center in octombrie in JAMA Pediatrics.