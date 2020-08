Singapore incepe testele pe oameni pentru un vaccin anti-COVID-19

Vaccinul, care a primit numele de Lunar-Cov19, este dezvoltat de Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Nationale din Singapore si de compania farmaceutica americana Arcturus Therapeutics, a informat sambata cotidianul singaporez The Straits Times.Deocamdata, la nivel mondial sunt testate pe oameni sau au primit autorizatie in acest sens 26 de vaccinuri, in timp ce alte 139 se afla in faza de investigare premergatoare testarii pe oameni.Potrivit EFE, Singapore a fost una dintre primele tari dupa China - de unde provine virusul - in care s-au detectat cazuri de COVID-19. Tara a actionat rapid pentru a le combate, insa incepand de la finele lunii aprilie virusul s-a extins la baracile unde locuiau sute de muncitori necalificati straini.Pana in prezent, s-au inregistrat 54.797 de cazuri de coronavirus si 27 de decese in prosperul oras-stat cu 6,5 milioane de locuitori. Peste 90% din cazurile de infectare au fost identificate in baracile situate la periferia orasului, unde au fost izolati incepand din aprilie circa 300.000 de muncitori straini. In medie, 20 de muncitori erau inghesuiti intr-o singura baraca, in conditii de igiena precare.In ultimele zile, autoritatile au dezafectat aceste baraci si le-au facut in mod sistematic teste lucratorilor, proces care - potrivit unui anunt facut de autoritati - s-a incheiat complet vineri.