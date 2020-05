Un caine-robot le spune oamenilor dintr-un parc sa pastreze distantarea sociala

Ziare.

Masina cu patru picioare controlata de la distanta, construita de Boston Dynamics, a fost dusa intr-un parc central din Singapore, vineri, ca parte a unui proces de proba de doua saptamani.Daca prezenta acestuia va avea rezultate, atunci si alti roboti vor fi plasati in zonele cu spatii verzi din Singapore."Sa pastram Singapore sanatos", spune robotul galben cu negru, numit SPOT, in timp ce se plimba. "Pentru siguranta dumneavoastra si a celor din jur, va rugam sa stati la cel putin un metru distanta unul de altul. Multumesc", continua acesta cu o voce feminina.Orasul-stat de 5,7 milioane de locuitori are peste 21.000 de cazuri de COVID-19, unul dintre cele mai numere din Asia, iar acest lucru se datoreaza in mare parte infectiilor in masa ale muncitorilor imigranti care locuiesc in camine inghesuite in zone putin vizitate de turisti.