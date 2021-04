Alegeri prezidentiale in Siria, pe 26 mai. Bashar al-Assad, considerat favorit in acest scrutin

In varsta de 55 de ani, Assad, care i-a succedat in functie tatalui sau Hafez, la moarta acestuia in 2000, a fost reales in 2007 si 2017 pentru cate un mandat de sapte ani si este considerat favorit la acest nou scrutin si la obtinerea celui de-al patrulea mandat, in absenta unei concurente serioase.Data alegerilor a fost fixata la 26 mai "pentru cetatenii sirieni instalati pe teritoriul sirian", a spus presedintele parlamentului, Hammuda Sabagh, intr-un discurs in fata deputatilor, cu ocazia unei sesiuni extraordinare.Sirienii din strainatate vor vota in ambasadele lor la 20 mai, a adaugat el, precizand ca, incepand de luni, timp de zece zile, pot fi depuse candidaturile, la Inalta Curtea Constitutionala.Conform legislatiei electorale, candidatii trebuie sa obtina semnatura a 35 de deputati pentru a putea intra in cursa.Ravasita de razboiul declansat in 2011, economia siriana sufera de asemenea si din cauza sanctiunilor occidentale si a crizei financiare din Libanul vecin, in timp ce moneda nationala trece printr-o depreciere fara precedent.Conflictul a devenit mult mai complex de-a lungul anilor, odata cu implicarea unor puteri straine si cu inmultirea factiunilor armate.Razboiul a facut pana acum 388.000 de morti si a dus la stramutarea a milioane de persoane.Puterea lui Bashar al-Assad, sustinuta de Rusia si Iran , a obtinut victorii in serie in fata rebelilor slabiti si a preluat din nou controlul asupra majoritatii teritoriulu