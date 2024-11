Amiral american: Rachetele SUA au distrus capacitatea lui Assad de a lansa atacuri cu arme chimice

Foto: U.S. Navy/Peter D. Lawlor

Amiralul american Michelle Howard, care conduce fortele navale ale SUA in Europa si Africa, a explicat ca rachetele de croaziera au distrus mijloacele militare prin care armata lui Assad putea lansa alte atacuri chimice din baza militara tintita joi noapte.

Amiralul cu 4 stele a declarat, sambata, pentru Reuters ca armata SUA e gata sa lanseze noi atacuri, daca este necesar.

Michelle Howard a subliniat ca Statele Unite au decis sa lanseze lovitura nocturna dupa ce ONU nu a reusit sa adopte o rezolutie care sa condamne ferm atacul mortal cu arme chimice, care a ucis zeci de oameni in orasul rebel Khan Sheikhoun din Siria.

Washingtonul a acuzat guvernul sirian pentru atacul de marti. Guvernul sirian a negat responsabilitatea si a dat vina pe scurgeri de gaze de la un depozit de arme chimice al rebelilor, care a fost lovit de un atac aerian al armatei.

"Am efectuat atacuri impotriva unui arodrom, care a fost metoda prin care au fost lansate in aer armele chimice. Aceste mijloace nu mai exista acum", a declarat Howard.

Ads

"Am vazut utilizarea abuziva a armelor chimice si am spus OK, trebuie sa trimitem un mesaj foarte clar", a adaugat amiralul.

Howard a refuzat sa dea detalii despre traiectoria de zbor a rachetelor sau evaluarea prejudiciului cauzat, dar a spus doar ca e convinsa ca rachetele si-au lovit tinta prevazuta.

"Intentia a fost de a scoate aerodromul din uz si a elimina mijloacele de livrare a armelor chimice. Cred ca a fost realizata misiunea", a spus ea.

Americanii sustin ca sunt gata de noi atacuri in Siria, dar de ce au crutat pista de pe care decoleaza avioanele lui Assad?

Statele Unite au atacat in noaptea de joi spre vineri o baza militara din Siria, ca raspuns la atacul chimic de marti al regimului Assad, despre care insa Moscova a sustinut ca a fost un accident.

Ads

Au fost lansate 59 de rachete de tip Tomahawk de pe mare, insa rusii spun ca doar 23 ar fi cazut in baza aeriana Shayrat, considerata ca avand legatura cu atacul chimic de marti. Tot ei sustin ca doar 6 MIG-uri siriene ar fi fost distruse, acestea fiind oricum stricate.

Cert este ca americanii i-au anuntat pe rusi inainte de a declansa atacul, ceea ce inseamna ca sirienii puteau fi preveniti, la randul lor, de aliatul de la Moscova.

Vladimir Putin a condamnat atacul americanilor, iar oficialii rusi au avertizat ca decizia SUA de a bombarda Rusia va avea consecinte asupra tarilor europene.

In schimb, tot Occidentul, inclusiv Romania (prin vocea premierului Grindeanu), sprijina decizia SUA. Si factiunile de rebeli din Siria au multumit SUA pentru bombardament, dar au transmis ca nu e de ajuns.

Ads

ONU a cerut prudenta, pentru ca poporul sirian sa nu sufere si mai mult.

In schimb, Administratia Assad a transmis ca atacul americanilor a fost "iresponsabil" si "necugetat". De partea regimului sirian se declara Iranul.

In paralel, orasul atacat chimic marti din Siria a fost din nou tinta unor lovituri aeriene vineri si sambata, iar Statul Islamic a profitat de haosul creat, pentru a ataca o baza siriana.

Ads