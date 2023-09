Angela Merkel se opune unei interventii militare in Siria

Cancelarul german, Angela Merkel, si-a confirmat sambata opozitia fata de o interventie militara in Siria, in pofida acuzatiilor recente de utilizare a armelor chimice de catre fortele guvernamentale ale lui Bashar al-Assad.

Purtatorul de cuvant al Guvernului german, Steffen Seibert, a declarat sambata ca executivul respinge "calea unei solutii militare" in aceasta tara din Orientul Mijlociu si mizeaza pe solutionarea politica, informeaza agentia EFE.

Noi nu credem ca aceasta se poate rezolva militar, din afara, ci doar prin gasirea unei solutii politice in Siria, a explicat purtatorul de cuvant.

De asemenea, relateaza EFE, cancelarul german a salutat sambata disponibilitatea Rusiei ca o comisie internationala independenta sa ancheteze pe teren ultimul atac cu arme chimice al trupelor loiale lui Assad, care este posibil sa se fi soldat cu moartea a o mie de persoane, potrivit rebelilor care lupta contra guvernului.

Acuzatiile unei parti a Opozitiei ca Guvernul sirian a folosit arme chimice, miercurea trecuta, in razboiul civil care devasteaza tara araba a declansat un val de proteste internationale si, din nou, dezbaterea asupra interventiei internationale pentru a pune capat conflictului. De la inceputul razboiului, Germania s-a aratat in favoarea unei solutii negociate, in pofida dezamagirii pe care aceasta pozitie a cauzat-o unora dintre aliatii sai, comenteaza agentia spaniola de presa.

Presedintele american, Barck Obama, examineaza sambata eventuale optiuni militare contra Siriei in urma acuzatiilor referitoare la utilizarea armelor chimice, dar seful executivului de la Casa Alba ramane foarte reticent fata de orice noua aventura militara in Orientul Mijlociu, scrie AFP.

Dupa prima reuniune pe aceasta tema, desfasurata joi, Obama si-a convocat din nou sambata dimineata echipa de securitate nationala. Casa Alba este sub presiune dupa acuzatiile lansate de opozitia siriana la adresa Damascului pentru comiterea atacului cu arme chimice, care ar fi facut 1.300 de morti, miercuri.

Regimul presedintelui Assad neaga acuzatiile si acuza, la randul sau, chiar pe rebeli ca au folosit arme toxice in apropiere de Damasc. Batand in retragere fata de aliatii sai europeni, Washingtonul ramane extrem de prudent in legatura cu aceste acuzatii, noteaza AFP

