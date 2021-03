Rebelii sirieni, atacati de avioane de lupta rusesti, in apropierea granitei cu Turcia: "Incearca sa semene haos si confuzie"

Sursele au spus ca o racheta ruseasca sol-sol a lovit si orasul Qah, in timp ce atacuri aeriene rusesti au avut loc in apropierea unor tabere de refugiati cu populatie numeroasa, aflate de-a lungul granitei cu Turcia.O unitate pentru gaze naturale a fost lovita in orasul Sarmada, din provincia Idlib, dar nu au existat informatii imediate referitoare la victime.Un purtator de cuvant al Armatei Nationale, o alianta a rebelilor sustinuta de Turcia, in nord-vestul Siriei, a spus ca Rusia , care sustine guvernul de la Damasc, a incercat sa destabilizeze ultimul centru al rebelilor din Siria , dar ca atacurile nu au fost semnalul unui atac major iminent impotriva Idlib."Atacurile aeriene rusesti continua. Rachete balistice au lovit, de asemenea, zone apropiate de centrele civile", a declarat maiorul Youssef Hamoud pentru Reuters."Incearca sa semene haos si confuzie", a adaugat el.Ministerul Apararii din Turcia a declarat ca o racheta lansata de fortele guvernamentale siriene a lovit Qah si un parc de camioane si remorci langa Sarmada, ranind sapte civili. Ministerul a aratat ca a fost trimisa o solicitare Rusiei pentru oprirea imediata a atacurilor, iar trupele turce au fost alertate.Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Moscovei.O femeie si un copil s-au numarat printre cei sapte civili ucisi in atacul impotriva spitalului din orasul Atareb.Ministerul turc al Apararii a anuntat anterior ca cinci persoane au fost ucise si 10 ranite intr-un atac de artilerie efectuat de fortele sustinute de Damasc asupra spitalului, care se afla intr-o zona din nord-vestul Siriei, unde Turcia are o prezenta militara.