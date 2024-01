Bashar al-Assad: Guvernul britanic este superficial si imatur

Guvernul britanic este "superficial si imatur" si a jucat de-a lungul secolelor un rol distrugator in Orientul Mijlociu, a declarat presedintele sirian Bashar al-Assad.

In cadrul unui interviu acordat pentru Sunday Times, Assad a mai mentionat: "Sa fiu sincer, Marea Britanie a avut un rol distrugator in regiunea noastra in diferite probleme timp de mai multe decenii sau chiar secole (...) Cum sa ne asteptam ca Marea Britanie sa joace un rol in stabilizarea situatiei in timp ce este determinata sa militarizeze problema?" a intrebat presedintele sirian, informeaza Siasat.

Assad a exclus orice posibilitate ca Londra sa se implice in rezolvarea conflictului din Siria. "Cum le putem cere sa aiba un rol in imbunatatirea si stabilizarea situatiei, cum ne putem astepta ca ei sa reduca violenta in timp ce doresc sa trimita ajutoare militare teroristilor?", a declarat presedintele.

"Nu ne asteptam ca un incendiator sa fie si pompier in acelasi timp", a mai spus acesta.

Siria a fost blocata intr-un razboi civil de la demonstratiile impotriva presedintelui Bashar al-Assad izbucnite in luna martie a anului 2011. Potrivit Organizatiei Natiunilor Unite, cel putin 70,000 de oameni si-au pierdut viata din cauza conflictului.

Statele occidentale i-au cerut liderului sirian sa cedeze putereape cale pasnica. Cu toate acestea, Rusia si Iran au insistat ca exilul presedintelui sirian nu poate fi o preconditie pentru ajungerea la un consens privind rezolvarea crizei.