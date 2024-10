Distrugerile provocate de una dintre masinile care au explodat in Siria FOTO Syriahr.com

Cel putin 12 persoane, intre care sapte civili, au murit duminica, 31 ianuarie, in Siria in doua atentate cu masina-capcana comise in regiuni din nord detinute de fortele turce si rebeli sirieni, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite France Presse.

Unul din atacuri a avut loc langa un centru cultural din orasul de frontiera Aazaz, provocand sapte morti, intre care doua femei si doi copii, si in jur de treizeci de raniti.

Mai tarziu, in apropierea orasului Al-Bab, un alt atac cu acelasi mod de operare a vizat un punct de control al rebelilor proturci, ucigand cinci dintre acestia, potrivit directorului OSDO, Rami Abdel Rahmane.

Explozii cu masina-capcana sau asasinate tintite au loc in mod regulat in zonele siriene detinute de armata turca si de rebeli sirieni la granita cu Turcia.

Teritoriile administrate de rebelii pro-turci sunt afectate de certuri interne intre diferitele factiuni siriene recrutate acolo de Ankara. Celule jihadiste ale gruparii Stat Islamic (IS) sunt, de asemenea, active.

Afganistan: Un atacator sinucigas care conducea o masina capcana a ucis 14 soldati

Rareori revendicata, responsabilitatea pentru atacurile sangeroase care lovesc aceste zone este atribuita in general de Ankara luptatorilor principalei militii kurde siriene.

Ads

Sambata, in orasul Afrin, opt civili, intre care patru copii, au fost ucisi de explozivi ascunsi intr-un vehicul, potrivit unui nou bilant furnizat duminica de OSDO, care are o retea mare de surse in Siria.

Inceput in 2011, razboiul sirian a devenit mai complex de-a lungul anilor, cu implicarea unor puteri straine, aparitia gruparilor jihadiste si multiplicarea beligerantilor pe teren.

Acest conflict a ucis peste 387.000 de oameni si trimis milioane in exil.

Mai puteti citi

Ads