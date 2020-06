Conferinta pentru Siria: ONU spera sa stranga 5,5 miliarde de dolari

Ziare.

Aceste necesitati financiare au fost estimate la 10 miliarde de dolari, a anuntat Mark Lowcock in timpul unei conferinte de presa la mijlocul zilei. "Nu stim ce vom reusi la sfarsitul zilei, insa daca vom obtine 5,5 miliarde, acesta nu va fi un rezultat rau", a spus el.Institutiile UE au promis "2,3 miliarde de euro pentru anul acesta si anul viitor", a anuntat seful diplomatiei europene Josep Borrell, coorganizator al conferintei. "Din 2011, UE si statele sale membre au furnizat 20 de miliarde de euro ajutor pentru sirienii in nevoie, in Siria si in alte tari'', a precizat el.Precedenta conferinta a donatorilor pentru Siria, din 2019, a permis colectarea a 7 miliarde de dolari in angajamente. Problemele economice cauzate de pandemia de COVID-19 si cresterea numarului de conferinte a donatorilor risca sa limiteze angajamentele, a recunoscut totodata reprezentantul Natiunilor Unite."O conferinta pentru a ajuta Yemenul nu a permis adunarea fondurilor scontate si aceasta a fost o mare deceptie", a recunoscut Mark Lowcock.