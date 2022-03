Doi frati francezi convertiti la islam au murit in jihadul din Siria - povestea cutremuratoare

Nicolas Bons, un tanar convertit la islam, care provenea dintr-o familie obisnuita din Franta, a murit in razboiul din Siria, la numai patru luni dupa ce fratele sau vitreg a avut aceeasi soarta, a anuntat, luni, tatal celor doi.

Povestea cutremuratoare a celor doi frati, care au mers sa lupte impotriva lui Bashar al Assad, a atras atentia presei franceze, cu atat mai mult cu cat mama lui Nicolas, in varsta de 30 de ani, a fost informata printr-un sms trimis de pe front ca fiul ei a murit pe 22 decembrie 2013 intr-un atentat sinucigas, care a avut loc in provincia Homs, scrie Arab News.

Fratele vitreg al lui Nicolas, Jean-Daniel a murit in lupta la inceputul lunii august a anului trecut. El aveau numai 22 de ani si a fost indemnat sa se apropie de islamul radical de catre Nicolas, care i-a anuntat pe parintii sai ca s-a convertit in anul 2009.

Povestea lui Nicolas nu este singulara. Tot mai multi tineri cu un viitor in fata aleg sa se converteasca la islam si sa participe la jihad. Avand probleme cu invatatura la scoala, Nicolas a luat-o pe o cale gresita cand avea 20 de ani, obisnuind sa consume marijuana si fiind condamnat la inchisoare pentru trafic minor de droguri.

Familia sa a marturisit ca aceste obiceiuri s-au oprit peste noapte, cand tanarul a descoperit islamul. El a inceput sa mearga in moscheea din oras tot mai des si sa citeasca Coranul. Jean-Daniel a fost influent de fratele sau sa se converteasca si el la islam, in anul 2011.

In luna martie a anului trecut, cei doi au plecat sa lupte in Siria, spunandu-le parintilor ca merg la plaja in Thailanda. Ei au recunoscut, o luna mai tarziu, printr-o scrisoare, unde au mers, de fapt, iar parintii l-au vaziut ulterior pe Nicolas intr-un clip de propaganda, avand in maini un Kalashnikov si un Coran si cerandu-i presedintelui francez Francois Hollande sa se converteasca la islam. Tatal celor doi sustine ca nu are idee cum au ajuns fratii sa aiba convingeri radicale.

