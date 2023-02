Dupa atacul din Siria, SUA calca pe un teren minat in relatia cu Rusia

Kremlinul si-a manifestat ferm nemultumirea fata de atacurile cu racheta ale Statelor Unite in Siria, iar specialistii internationali si-au exprimat ingrijorarea cu privire la tensionarea relatiilor dintre cele doua puteri mondiale.

Colin C. Kahl, profesor specializat in studii de securitate, de la Universitatea Georgetown, si fost consilier al fostului vicepresedinte american Joe Biden, scrie, pentru The Washington Post, ca ceea ce ar putea decurge prost pentru SUA in Siria ar fi inceputul unui razboi cu Rusia.

Acesta subliniaza ca situatia din Siria va fi principalul subiect de discutie atunci cand secretarul american de stat Rex Tillerson va calatori la Moscova, in aceasta saptamana, iar mizele sunt mai mari decat oricand. Daca administratia Trump si Kremlinul nu vor putea cadea de acord pe tema Siriei, cele doua mari puteri nucleare s-ar putea regasi pe un periculos traseu una impotriva celeilalte.

Kahl subliniaza ca atacul neasteptat autorizat de Trump a fost salutat la Washington si in randul aliatilor NATO, insa rusii, despre care autorul spune ca sunt sefii lui Assad, au fost furiosi. Kremlinul a numit atacul o "agresiune asupra unei natiuni suverane", in timp ce premierul Dmitri Medvedev a spus ca americanii au fost "la cativa centimetri" de un conflict cu rusii.

SUA calca pe un teren minat in relatia cu Rusia

Autorul articolului mentioneaza ca, oricat de justificata ar fi, orice folosire a fortei militare este un lucru serios si chiar si acele atacuri limitate ar putea duce SUA si Rusia catre escaladarea tensiunilor. In plus, avertizeaza cu privire la viitoare actiuni americane in acea tara.

Astfel, cu cat scopurile administratiei Trump vor fi mai ample, precum intentia de opri crimele din Siria, cu atat mai mare va fi presiunea escaladarii situatei din zona de razboi. Unii aliati din regiune care au visat de mult timp sa atraga Statele Unite intr-un razboi cu Assad, precum Turcia, au descris atacurile drept "insuficiente" si au cerut actiuni suplimentare.

Sunt de asemenea presiuni din randul parlamentarilor republicani, ca gruparile de opozitie din Siria sa fie inarmate si sa se continue atacurile aeriene pentru a se face presiuni pe Rusia si pe Assad sa ajunga la un acord politic. Insa, in timp ce fortele guvernamentale continua sa ucida civili, cu sau fara arme chimice, se vor intensifica apelurile pentru o implicare tot mai adanca a Statelor Unite, pentru eliminarea lui Assad.

Astfel, daca Statele Unite vor merge pe acest drum, perspectivele unei confruntari armate cu Moscova sunt reale. Cateva mii de militari rusi sunt raspanditi in bazele militare cheie ale Siriei. Moscova a amplasat de asemenea unele dintre cele mai sofisticate sisteme aeriene de aparare in Siria, iar avioanele rusesti patruleaza cerurile siriene.

O campanie extinsa a SUA, ce ar viza baze aeriene si centre de comanda si control siriene reprezinta un mare risc de a ucide trupe rusesti aflate acolo. In plus, exista si riscul unor confruntari in aer intre avioanele rusesti si cele americane.

In acest sens, inainte ca Tillerson sa ajunga in Moscova, miercuri, administratia Trump are nevoie de un plan clar in legatura cu obiectivele Statelor Unite in Siria - scopul este doar sa impiedice si mai multe atacuri chimice sau incearca sa oprasca sfarsitul din Siria?, intreaba autorul, spre sfarsitul articoului.

Kahl incheie notand ca dupa ce vor trece reactiile de dupa atacul cu rachete, cea mai urgenta va fi gasirea unei cai de a promova interesele americane in Siria evitand in acelasi timp un razboi cu Rusia. In cele din urma, afundarea in mlastina siriana ar fi destul de rea, insa Al Treilea Razboi Mondial ar fi cu mult mai rau.

