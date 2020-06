Foametea in Siria este mai grava ca oricand. Peste 9 milioane de oameni merg la culcare flamanzi

Ziare.

com

La peste noua ani de la inceputul unui razboi intern complex, luptele au scazut in intensitate, dar urgenta persista, taberele de refugiati sunt supraaglomerate, iar populatia stramutata este de ordinul milioanelor si este dependenta de ajutoarele umanitare."In prezent, circa 9,3 milioane de sirieni merg la culcare flamanzi, iar alte doua milioane sunt in pericol de a ajunge in aceeasi situatie", au avertizat mai multe organizatii neguvernamentale internationale intr-un comunicat comun. In Siria, insecuritatea alimentara afecteaza cu 42% mai multi oameni decat anul trecut, arata textul semnat, printre altii, de Consiliul Norvegian pentru Refugiati (NRC), Oxfam, CARE si Mercy Corps."Sirienii, care au suferit deja practic un deceniu de razboi si stramutari, se confrunta in prezent cu un nivel de foamete fara precedent", afirma organizatiile, atragand atentia ca "daca finantarile si accesul umanitar nu se amelioreaza, numerosi sirieni, in special cei refugiati in regiune, vor fi si ei la limita foametei". m"Asistenta internationala este acum mai necesara ca oricand", sustin semnatarii.Conferinta de marti, de la Bruxelles, sub patronajul ONU si al Uniunii Europene, urmareste sa incurajeze donatorii sa ii ajute mai mult pe cei afectati de conflictul din Siria, atat in tara afectata de razboi, cat si in strainatate.Conflictul din Siria, declansat in 2011, s-a soldat pana acum cu peste 380.000 de morti si a obligat jumatate din populatie sa se refugieze in alte regiuni din tara sau peste hotare.