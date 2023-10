Intalnirea care arata apropierea lui Trump de Putin: Unul dintre fiii sai a discutat cu un politician sirian prorus

Unul dintre fiii lui Donald Trump s-a intalnit cu un politician sirian care are lagaturi stranse cu Rusia, ceea ce intareste convingerea ca republicanul va trece de partea Kremlinului in conflictul din Siria, dupa ce va fi investit in functia de presedinte al SUA.

Donald Trump Jr a mers la o intalnire organizata la Hotelul Ritz din Paris, pe 11 octombrie - adica inainte de alegerile prezidentiale - insa abia acum au aparut detaliile in presa.

Astfel, potrivit The Guardian, printre cei care au organizat evenimentul s-a numarat si Randa Kassis, o femeie politician din Siria, cunoscuta pentru faptul ca e liderul "grupului patriotic de Opozitie".

"Am reusit sa ii transmit lui Trump, prin fiul sau, cum as vrea sa cooperam ca sa ajungem la un acord intre Rusia si SUA in Siria", a scris Kassis pe Facebook, in legatura cu aceasta intalnire.

Ea e vazuta ca fiind o simpatizanta a regimului de catre multi dizidenti, deoarece militeaza pentru o tranzitie politica in cooperare cu presedintele sirian, Bashar al-Assad, si sprijina interventia militara a Rusiei in aceasta tara.

Ads

"Rusia a intervenit pentru a salva tara, de dragul Siriei. Problema e ca voi nu ii cunoasteti pe rusi, nu-i intelegeti... doar ii acuzati ca sunt impotriva Opozitiei, insa eu zic ca ar trebui sa ii intelegem mai intai de toate", a explicat, marti, Kassis intr-o interventie telefonica la Al Jazeera.

Pe de alta parte, Bassam Barabandi, un fost diplomat sirian care acum e un dizident mutat in Washington, sustine insa ca organizatia condusa de Kassis nu are un sprijin real.

"De fapt, e vorba doar de ea si micul sau grup de prieteni. In afara de regimul Bashar al-Assad, nimeni nu o mai considera ca fiind liderul Opozitiei", a explicat acesta.

Potrivit The Guardian, sotul lui Kassis este un om de afaceri francez, care conduce un think-tank numit Centrul pentru Politici si Afaceri Externe din Paris si are legaturi comerciale cu Kazahstan si Rusia.

Reamintim ca in timpul campaniei electorale Donald Trump a laudat Rusia si regimul sirian pentru lupta impotriva ISIL, cu toate ca multe ONG-uri au semnalat ca raidurile aeriene sunt mai degraba indreptate catre Opozitie si civili decat spre jihadisti.

Citeste si motivele pentru care Putin nu poate fi prieten cu Trump

Ads