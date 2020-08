Israelul a revendicat mai multe atacuri aeriere in Siria. Anuntul facut de armata israeliana dupa raidurile asupra unor tinte militare siriene

"Ca raspuns (la aceasta tentativa), avioanele de lupta, elicoptere de atac si avioane ale fortelor armate israeliene au lovit tinte militare din sudul Siriei apartinand fortelor armate siriene", a anuntat armata israeliana intr-un comunicat revendicand actiunea, un fapt rar."Printre tintele lovite se numara posturi de observatie si sisteme de colectare a informatiilor, instalatii antiaeriene si sisteme de control in bazele fortelor armate siriene", a adaugat armata israeliana in aceasta rara admitere a loviturilor aeriene in Siria."Fortele armate israeliene considera guvernul sirian responsabil pentru toate activitatile de pe teritoriul sirian si vor continua sa actioneze decisiv impotriva tuturor violarilor suveranitatii israeliene", a mai declarat armata, fara a elabora asupra acestor atacuri aeriene.De la inceputul conflictului in Siria in 2011, Israelul a efectuat numeroase raiduri impotriva fortelor regimului, dar si impotriva aliatilor acestuia, Iranul si Hezbollahul libanez, dusmani ai sai.Israelul, care rareori isi confirma operatiunile in Siria, insista in mod regulat ca nu va lasa Siria sa devina capul de pod al Teheranului.Loviturile imputate Israelului sau revendicate de armata israeliana vizeaza in mod regulat pozitiile din Siria unde sunt stationate fortele iraniene sau combatanti ai Hezbollah, uneori facand morti.La 20 iulie, cinci combatanti pro- Iran , inclusiv un membru al Hezbollahului libanez, au fost ucisi in lovituri aeriene israeliene la sud de Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a raportat de asemenea 11 raniti, inclusiv sapte soldati sirieni.Duminica seara, armata israeliana a ucis patru "teroristi", despre care a spus ca plasau explozibili in apropierea unui gard de securitate de-a lungul partii ocupate de Israel in Golanul sirian.Barbatii neidentificati "se aflau pe teritoriul israelian, dar dincolo de bariera" si au fost atacati de o unitate israeliana, sub acoperirea lunetistilor si a raidurilor aeriene, a declarat locotenent-colonelul Jonathan Conricus.Responsabili militari israelieni s-au referit recent la un "al doilea front" al Hezbollah, miscarea siita libaneza aliata a Teheranului, in Golanul sirian.