John Kerry: SUA analizeaza o actiune "diplomatica" pentru Siria

Statele Unite analizeaza o noua actiune "diplomatica" in incercarea de a pune capat conflictului din Siria, a dat asigurari vineri secretarul de stat american John Kerry, care a refuzat sa confirme insa dezacordurile din cadrul guvernului american din 2012 privind oportunitatea de a-i inarma pe rebeli, scrie AFP.

"Toti din guvern si din alte parti al lumii sunt profund cutremurati de violentele care continua in Siria (...) Analizam masurile, in special diplomatice, care ar putea fi luate in incercarea de a reduce aceste violente", a declarat Kerry in cadrul primei sale conferinte de presa.

"Exista prea multe crime, prea multe violente si vrem, evident, sa incercam sa gasim un mijloc de a merge mai departe", a declarat noul secretar de stat, alaturi de omologul sau canadian John Baird.

Secretarul american al apararii Leon Panetta a recunoscut joi ca l-a sprijinit pe secretarul de stat din acea perioada, Hillary Clinton, care a propus vara trecuta inarmarea rebelilor sirieni, o ideea respinsa la acel moment de Casa Alba.

Aceasta a explicat vineri ca presedintele Barack Obama a refuzat inarmarea rebelilor pentru a-i proteja pe civilii sirieni si pe israelieni si pentru a asigura securitatea SUA.

"Nu stiu care au fost discutiile la Casa Alba si ce a spus fiecare si nu vreau sa ma intorc in trecut. Este un nou guvern in prezent, un al doilea mandat pentru presedinte, eu sunt noul secretar de stat si vom avansa pornind de aici", a spus Kerry, dupa ce a fost intrebat despre eventuale diviziuni in cadrul administratiei americane.

Pe de alta parte, John Kerry a cerut Iranului sa participe si sa negocieze serios in privinta programul sau nuclear controversat la reuniunea cu marile puteri de la 26 februarie din Kazahstan.

"Mingea este in terenul Iranului (...) Comunitatea internationala este pregatita sa raspunda daca Iranul va veni la negocieri fiind dispus sa discute cu adevarat pe fond" in privinta dosarului nuclear, a declarat noul sef al diplomatiei americane in aceeasi conferinta de presa.

In caz contrar, iranienii "vor opta pentru o mai mare izolare. Este alegerea lor", a mai spus Kerry.

