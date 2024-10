Ministru sirian: Operatiunile aeriene ale Rusiei au fost planificate cu luni de zile inainte

Loviturile aeriene rusesti din Siria au fost planificate cu luni de zile inainte si vor avea succes datorita coordonarii lor cu armata siriana, a declarat luni seful diplomatiei siriene Walid al-Muallem.

"Fara indoiala, Rusia va castiga aceasta cursa", a declarat Walid al-Muallem intr-un interviu acordat canalului libanez al-Mayadeen si preluat de Sana.

Seful Pentagonului: Rusia a inrautatit situatia in Siria - zeci de bombardamente in ultimele 24 de ore

"Nu am absolut nicio indoiala si motivul din spatele acestui fapt este practic si simplu, este pentru ca Rusia se coordoneaza cu Armata Araba Siriana, care este singura forta din Siria ce lupta impotriva terorismului", a mai spus al-Muallem, precizand ca Rusia a stabilit un centru in Irak, cu implicarea Siriei si a Iranului, pentru a-si coordona actiunile si pentru a face schimb de informatii.

Cameron il someaza pe Putin sa "schimbe directia" in Siria: Rusii il sustin pe macelarul Assad

Franta lanseaza un apel: Rusia "nu trebuie sa greseasca tintele" in Siria

Ministerul rus al Apararii a anuntat luni ca aviatia rusa a intreprins 25 de raiduri aeriene in ultimele 24 de ore in Siria, iar printre obiectivele distruse in cadrul acestora figureaza un nod de comunicatii al gruparii jihadiste Statul Islamic in provincia Homs si un centru de comanda in apropierea orasului Al-Rastan, provincia Hama.

Experti: Bombardamentele rusesti sporesc haosul in Siria (Video)

Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, a reiterat faptul ca operatiunea aeriana a Rusiei in Siria are drept scop sprijinirea armatei siriene si vizeaza "teroristii" si "extremistii" de acolo.

