ONU despre copiii din Siria: Torturati, abuzati sexual si inarmati

ONU despre copiii din Siria: Torturati, abuzati sexual si inarmati

Copiii din Siria au fost torturati, mutilati si abuzati sexual de frotele presedintelui Bashar al-Assad si au fost recrutati pentru lupta de rebelii care incearca sa puna capat acestui regim.

Un nou raport ONU arata felul in care au fost tratati copiii sirieni in cei aproape trei ani de cand a inceput conflictul din aceasta tara, scrie AP.

Raportul a fost facut cunoscut saptamana aceasta Consiliului de Securitate ONU. In cadrul sau, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, spune ca micutii sirieni au fost supusi unor "suferinte de neinchipuit" din martie 2011, cand au inceput revoltele, pana in noiembrie 2013, perioada in care a fost alcatuit documentul.

Ban se adreseaza direct partilor combatante din Siria sa "ia, fara intarziere, toate masurile pentru a proteja si mentine drepturile tuturor copiilor din Siria".

Revolta impotriva regimului Assad a inceput in 2011, cu proteste in general pasnice, insa a evoluat rapid spre un razboi civil. Peste 130.000 de persoane si-au pierdut viata in acest conflict si milioane de persoane au fost dezradacinate.

Copiii Siriei au fost cel mai grav afectati, considera ONU, care arata ca fortele guvernamentale se fac vinovate de arestarea, detentia arbitrara, rele tratamente si torturarea copiilor.

Autoritatile au retinut chiar si copii cu varsta de 11 ani, pe care ii suspectau ca ar avea legaturi cu gruparile armate.

Copiii aflati in detentia Guvernului au suferit batai cu cabluri metalice, bice si bastoane de metal si lemn, socuri electrice si violente sexuale, inclusiv viol si amenintari cu viol, arsuri cu tigara, deprivare de somn si izolare, se arata in raport.

Si de partea gruparilor de Opozitie exista acuzatii privind violenta sexuala, insa ONU nu le-a putut investiga din lipsa de acces la zonele aflate sub controlul rebelilor.

Fortele lui Assad au folosit copiii drept scuturi umane in lupte, iar rebelii i-au inarmat si trimis pe front.

