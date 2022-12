Paradoxul sirian: Autoritatile numara voturile referendumului si macelaresc locuitorii din Homs

Rezultatele referendumului din Siria pe marginea unei noi constitutii ar trebui sa fie facute publice luni, insa exercitiul democratic, in conditiile in care zeci de oameni au fost ucisi de fortele de securitate chiar in timpul desfasurarii votului, este considerat de rebeli si Occident o farsa.

Peste 14 milioane de persoane ar fi putut sa voteze la cele aproape 14.000 de sectii de votare deschise duminica, intr-un referendum care, teoretic, ar putea pune capat celor cinci decenii de dictatura, scrie Al Jazeera.

Cum multe parti ale tarii sunt in continuare asediate, cu forte proaspete, de armata presedintelui Bashar al-Assad, iar dezertorii sunt angajati intr-o inclestare pe viata si pe moarte cu trupele loialiste, este greu de estimat cat de convingator poate fi rezultatul referendumului.

De altfel, tarile din Occident s-au exprimat deja, apreciind ca referendumul este o farsa pusa la cale de regimul lui Bashar al-Assad pentru a amana inevitabilul, continuand, in acelasi timp, sa-si macelareasca poporul. Peste 7.600 de persoane au murit in ultimele 12 luni de la inceputul revoltelor in tara, apreciaza observatorii internationali.

Assad a promis sa organizeze alegeri parlamentare in decurs de 90 de zile, daca electoratul sirian aproba noua constitutie, insa este greu de conceput cum s-ar desfasura alegerile libere in Siria, in contextul violent din tara.

Louay Safi, membru al Consiliului National Sirian, de opozitie, a subliniat ca noua constitutie ar fi lipsita de continut si nu ar produce schimbari, atata vreme cat este creata de un guvern care continua sa-si incalce propriile legi, intr-o campanie de reprimare a revoltei populare.

Referendumul a avut loc in timp ce fortele Guvernului au continuat bombardamentele impotriva cartierului rezidential Bab Amr din Homs, pentru a 26-a zi consecutiv. Cel putin noua persoane au murit aici duminica. In intreaga tara, opt civili au fost omorati si 10 membri ai fortelor de securitate au murit.

Luni de dimineata, cand regimul numara voturile asa-zisului referendum, fortele sale au reluat bombardamentele in Homs, ucigand, pana la ora publicarii acestui articol, cel putin doua persoane. Saptamana trecuta, aici au fost ucisi doi jurnalisti occidentali si raniti alti trei, intr-un atac premeditat, dupa toate indiciile, impotriva centrului de presa improvizat de acestia in cartierul Baba Amr.

