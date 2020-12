Noua ani de razboi, in Siria. Anul 2020 a inregistrat cel mai scazut bilant al deceselor

Conflictul s-a soldat cu peste 10.000 de morti anul trecut, fata de un varf de 76.000 in 2014, cel mai sangeros an, potrivit sursei citate.Printre victimele recenzate in 2020 figureaza 1.528 de civili, dintre care 231 de minori, 1.503 membri ai fortelor regimului si peste 1.000 de combatanti - sirieni si de alte nationalitati - ai militiilor proregim.Potrivit OSDO, 1.500 de jihadisti au murit in 2020, dintre care 537 de combatanti faceau parte din gruparea terorista Stat Islamic, iar 172 de luptatori apartineau Fortelor Democratice Siriene (FDS), dominate de kurzi.Din 2011, razboiul din Siria s-a soldat cu 387.000 de morti, dintre care 117.000 civili. Acest bilant nu include 88.000 de persoane ucise sub tortura in inchisorile regimului, nici miile de disparuti in timpul conflictului, anunta OSDO.Razboiul, care a antrenat distrugeri masive ale infrastructurii si a distrus economia tarii, a obligat mai bine de jumatate din populatia de dinainte de razboi sa caute refugiu in alte zone. Potrivit ONU , 6,7 milioane de oameni au fost stramutati in interiorul tarii, iar 5,5 milioane de oameni au devenit refugiati externi.Citeste si: