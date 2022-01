Rusia, bombardamente in Siria: Operatiunile vor dura luni de zile si se vor intensifica. Primele discutii cu SUA

Campania de lovituri aeriene ruse in Siria va dura "trei-patru luni" si se va intensifica, a declarat vineri presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Duma, camera inferioara a Parlamentului federal rus, Aleksei Puskov.

"Exista totdeauna un risc de stagnare, dar Moscova vorbeste de trei-patru luni de operatiuni", a afirmat Puskov intr-o declaratie pentru postul de radio francez Europe 1, dupa cum relateaza AFP.

Intrebat daca loviturile aeriene ruse se vor intensifica, deputatul rus a raspuns: "Absolut".

Aviatia rusa a lansat miercuri primele sale atacuri impotriva pozitiilor Statului Islamic din Siria, dupa ce Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a aprobat cererea presedintelui Vladimir Putin privind utilizarea fortelor aeriene ruse in sprijinul armatei siriene care lupta impotriva jihadistilor.

Moscova a subliniat legalitatea acestei operatiuni, efectuata la solicitarea presedintelui sirian Bashar al-Assad, si a respins afirmatiile occidentalilor potrivit carora atacurile ar fi putut viza si alte obiective decat cele ale Statului Islamic.

Joi, SUA si Rusia au purtat primele discutii pe teme militare pentru evitarea unor incidente intre fortele aeriene ale celor doua tari in Siria.

Inalti responsabili civili si militari americani s-au intretinut in regim de videoconferinta cu omologii lor rusi cu privire la modalitatile de a evita incidente intre avioanele celor tari.

"Nicio noua intalnire" nu a fost fixata, dar "este clar ca va exista un nou efort" de continuare a acestor schimburi, a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, Peter Cook.

Aceste prime discutii americano-ruse, care au durat in jur de o ora, au avut ca scop prioritar asigurarea "echipajelor (avioanelor) sa opereze in conditii de securitate" in spatiul aerian al Siriei, a subliniat acelasi purtator de cuvant.

"Acesta este minimum care urmeaza sa fie discutat in viitorul apropiat si acesta a fost punctul pe care s-a axat cea mai mare parte a discutiei", a adaugat el, explicand ca cele doua parti au facut un schimb de idei cu privire la asigurarea securitatii zborurilor.

Intre altele, a fost discutata problema frecventei de radio care ar trebui utilizata de echipaje "in caz de urgenta" sau limba folosita in timpul schimburilor verbale de la aparat la aparat, a explicat Cook.

De partea americana, discutia a fost purtata de Elissa Slotkin, un inalt responsabil civil al Pentagonului, insarcinat cu securitatea internationala, si de un inalt responsabil a Statului Major Interarme.

In acest context, presa rusa a scris joi seara, citandu-l pe purtatorul de cuvant al Casei Albe, Josh Earnest, ca SUA si Rusia ar putea pe viitor sa discute asupra posibilelor tinte inaintea de efectuarea bombardamentelor in Siria, pentru a nu perturba strategia americana.

"Orice incercare a Rusiei de a aplica lovituri asupra opozitiei moderate care lupta impotriva Statului Islamic intra in conflict cu strategia noastra de a combate Statul Islamic. Noi am dat clar de inteles aceasta partii ruse", a declarat Josh Earnest, potrivit RT, care citeaza RIA Novosti. Declaratia lui Earnest vine in contextul in care americanii ii acuza pe rusi ca, in loc sa bombardeze pozitii ale Statului Islamic, ataca grupari care se opun presedintelui sirian Bashar al-Assad.

El nu a exclus faptul ca, pentru a evita astfel de situatii, armata americana si cea a rusa ar putea pe viitor sa discute asupra posibilelor tinte inainte de efectuarea atacurilor aeriene propriu-zise in Siria, conform acelorasi mass-media ruse. Rusia a intrat miercuri in conflictul sirian, afirmand ca va desfasura atacuri aeriene impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), dar, de asemenea, si "impotriva altor grupuri teroriste".

Discutiile americano-ruse sunt complicate de divergentele pe teme de strategie intre cele doua parti. Moscova este suspectata de Washingtonul ca doreste mentinerea la putere a lui Bashar al-Assad, a carui plecare este ceruta de americani si de aliati lor pentru rezolvarea conflictului din Siria.

