Siria a semnat Conventia pentru Interzicerea Armelor Chimice. Ce urmeaza?

Siria a devenit membru al Conventiei pentru Interzicerea Armelor Chimice dupa ce ONU a acceptat documentele depuse de regimul de la Damasc.

"Din punct de vedere legal, Siria a devenit, incepand de azi (joi - n. red.), membru deplin al conventiei", a declarat ambasadorul sirian al ONU, Bashar Jaafari, pentru Russia Today.

Potrivit lui Jaafari, presedintele Assad a semnat un decret legislativ prin care declara ca Republica Araba Siriana doreste sa se alature conventiei si ca Ministerul de Externe sirian a trimis Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice o scrisoare pentru a anunta decizia Siriei.

General al rebelilor: Siria isi muta armele chimice in Liban si Irak

Un purtator de cuvant al ONU a confirmat ca organizatia a primit documentele necesare: "Acum cateva ore am primit un document de la guvernul Siriei care este acum tradus pentru a realiza procesul de aderare la Conventia Armelor Chimice".

Totusi, sub protectia anonimatului, mai multi oficiali ai ONU ar fi declarat ca se indoiesc de fapul ca Siria va indeplini toate conditiile de aderare la conventie.

In cateva zile, regimul de la Damasc va trebui sa trimita Natiunilor Unite toate documentele necesare incheierii tratatului si, peste o luna de la semnare, Siria va trebui sa raporteze tot arsenalul de arme chimice pe care il detine comunitatii intarnationale.

Ads

"Siria va preda armele chimice pentru supraveghere internationala datorita Rusiei. Aceasta nu inseamna ca Siria va semna documentele, va duce la indeplinire toate obligatiile si gata. Este vorba despre un proces bilateral tintit in primul rand catre Statele Unite pentru a le opri in a mai ameninta Siria", a declarat Bashar al-Assad.

Conventia pentru Arme Chimice a fost infiintata in 1992 si a intrat in vigoare in 1997. Cei 189 de membri ai tratatului sunt obligati sa nu foloseasca arme chimice. Semnatarii trebuie de asemenea sa nu transporte sau sa produca astfel de arme si se angajeaza sa isi distruga arsenalul in termen de zece ani.

Angola, Egipt, Coreea de Nord si Sudanul de Sud sunt printre putinele tari care nu au semnat acest tratat. Israel si Myanmar s-au alaturat prin semnatura conventiei dar nu au ratificat inca tratatul. Pana in 2013, mai bine de 80% din cantitatea totala de arme chimice raportate din lume a fost distrusa.

Ads