Un spital din Siria a fost bombardat. Cel putin 16 oameni au murit in tiruri de artilerie

Un medic, trei angajati ai spitalului, trei femei si un copil, precum si un comandant rebel se afla printre victimele bombardamentelor care au lovit spitalul al-Chifaa, a precizat OSDO. Tirurile au vizat mai multe zone ale orasului si au lovit spitalul", a declarat pentru AFP directorul Observatorului, Rami Abdel Rahmane.''Majoritatea victimelor au murit in bombardamentele asupra spitalului'', a precizat ONG-ul intr-un comunicat de presa, subliniind ca bilantul ar putea creste din cauza numarului mare de raniti. Tirurile de artilerie au fost lansate din teritorii din nordul provinciei Alep "unde sunt desfasurate militii loiale Iranului si regimului, in apropierea unor zone ale fortelor kurde", a indicat OSDO.Intr-un comunicat, principala coalitie dominata de kurzi, Fortele Democrate Siriene (FDS), a negat orice implicare in aceste atacuri.