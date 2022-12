Siria: Frontul Al-Nusra ameninta cu represalii "in lumea intreaga"

Frontul Al-Nusra, ramura siriana a retelei teroriste Al-Qaida, a amenintat sambata cu represalii "in lumea intreaga" tarile coalitiei conduse de Washington care efectueaza lovituri in Siria contra jihadistilor, denuntand aceasta ofensiva ca fiind un "razboi impotriva islamului", relateaza AFP.

"Aceste state au comis un act oribil care le va trece pe lista cu tintele fortelor jihadiste in lumea intreaga", a avertizat purtatorul de cuvant al Frontului Al-Nusra, Abu Firas al-Souri, intr-o inregistrare video difuzata pe internet.

Coalitia condusa de Statele Unite si aliatii lor arabi efectueaza de la 23 septembrie lovituri in Siria impotriva pozitiilor detinute de organizatia extremista Statul Islamic (SI), dar vizeaza in acelasi timp si Frontul al-Nusra, grup jihadist clasat de Washington ca "organizatie terorista". Al-Nusra a pierdut cel putin 57 de luptatori in aceste lovituri, potrivit unui ONG.

"Suntem angajati intr-un lung razboi", a subliniat purtatorul de cuvant al Frontului Al-Nusra. "Acest razboi nu se va incheia in cateva luni, sau intr-un an, ori in cativa ani, el va putea dura decenii", a spus el in inregistrarea difuzata pe canalul YouTube al grupului.

"Suntem capabili sa rezistam", a mai spus Abu Firas al-Souri, adaugand ca acest "razboi nu este indreptat impotriva Al-Nusra, ci contra islamului".

El a acuzat tarile arabe care participa la lovituri, afirmand ca acestea s-au plasat "de partea opresiunii si a necredinciosilor" si avertizand ca "acest lucru va avea consecinte".

Statele Unite au facut cunoscut ca au lovit marti in Siria un grup periculos intitulat Khorassan, insa pentru experti si rebeli, este vorba in realitate de jihadistii Frontului Al-Nusra care lupta alaturi de insurgenti impotriva regimului de la Damasc.

