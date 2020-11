Siria: Media de stat anunta noi atacuri israeliene in sudul tarii si in apropiere de Damasc

Aceste atacuri, care de obicei sunt raiduri aeriene, au avut loc in apropierea satului Rwihinah din provincia Quneitra, in sudul Siriei, si in regiunea Jabal al-Manea din provincia Damasc.Nu au fost raportate imediat victime.Israelul a efectuat sute de atacuri aeriene si cu rachete impotriva Siriei de la inceperea razboiului civil in 2011, atacuri vizeaza fortele iraniene si libaneze Hezbollah, precum si trupele guvernamentale siriene.Miercurea trecuta, avioane de razboi israeliene au lovit tinte iraniene in Siria , un atac considerat de armata israeliana drept riposta la descoperirea de dispozitive explozive langa una din bazele sale de pe inaltimile Golan.Agentia Sana a informat ca aceste atacuri au ucis trei soldati sirieni, in timp ce ONG-ul britanic Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a declarat ca sapte luptatori straini aliati ai regimului sirian si-au pierdut viata.Sambata seara, atacurile aeriene au ucis in estul Siriei 14 luptatori pro-iranieni provenind din Irak si Afganistan , potrivit OSDH, care a adaugat ca probabil a fost vorba de raiduri israeliene.Razboiului din Siria, declansat in 2011 odata cu represiunea brutala a protestelor anti-guvernamentale, s-a soldat pana acum cu moartea a peste 380.000 de persoane si a determinat stramutarea a milioane de locuitori.CITESTE SI: