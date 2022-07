Siria: Obama a autorizat in secret sprijinirea rebelilor

Presedintele american, Barack Obama, a semnat un ordin secret prin care autorizeaza sprijinirea rebelilor care incearca sa rastoarne regimul presedintelui sirian, Bashar al-Assad.

Ordinul lui Obama a fost semnat in urma cu cateva luni, nu se stie exact cand, si permite CIA si altor agentii americane sa ofere ajutor rebelilor, dezvaluie Reuters.

Casa Alba nu le furnizeaza insa arme rebelilor, cu toate ca sunt aliati ai americanilor care fac acest lucru.

In ultimele saptamani, spun oficiali americani si europeni, se constata o mai mare eficientizare si coerenta in actiunile guparilor rebele siriene, o schimbare importanta comparativ cu felul in care fusesera descrisi pana acum opozantii lui Assad: dezorganizati, haotici.

O sursa a publicatiei citate a admis ca, potrivit ordinului prezidential, SUA colaboreaza cu un centru de comanda secret operat de Turcia si aliatii sai. Saptamana trecuta, presa relata ca, impreuna cu Arabia Saudita si Qatar, Turcia a instalat o baza secreta in apropierea granitei cu Siria, cu scopul de a directiona echipamente militare si de comunicatii opozantilor lui Assad.

Baza, descrisa de Reuters drept un adevarat "centru nervos" al operatiunii, este in Adana, un oras din sudul Turciei, aflat la 100 de kilometri de granita siriana, unde se afla si baza aeriana americana Incirlik, unde armata si agentiile americane au personal consistent.

Spre deosebire de americani, turcii furnizeaza rebelilor sirieni echipamente si ii antreneaza, in vreme ce familiile bogate din Arabia Saudita si Qatar le livreaza bani.

Armata Siriana Libera ar detine, potrivit unor rapoarte, peste 20 de rachete MANPAD, arme ce pot fi utilizate impotriva elicopterelor si avioanelor lui Assad. Acestea ar fi fost livrate prin intermediul Turciei. Mai mult, rebelii din Alep ar detine tancuri si artilerie grea, insa aceste echipamente sunt, cel mai probabil, obtinute de la armata siriana, anunta si ONU.

Departamentul de Stat, la randul sau, a anuntat ca SUA au pus deoparte 25 de milioane de dolari pentru ajutoare "non-letale" destinate opozitiei siriene, cel mai probabil echipamente de comunicatie. Mai mult, SUA au pus deoparte 64 de milioane de dolari, reprezentand asistenta umanitara, pentru cetatenii sirieni.

Trezoreria americana a anuntat ca a acordat autorizatie Grupului de Sustinere Sirian, reprezentant la Washington al uneia din cele mai active grupari rebele, Armata Siriana Libera, sa faca tranzactii financiare in numele gruparii.

