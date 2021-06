Gestul disperat al unui sirian ajuns ilegal in Romania, de teama sa nu fie trimis inapoi: "Prefer sa mor"

Gestul l-a facut, disperat ca va fi obligat sa se intoarca in Siria , potrivit ebihoreanul.ro Din 24 mai, barbatul era cazat, de unul singur, in Hotelul Iris din Bors, unitate unde autoritatile ii izoleaza pe migrantii prinsi in timp ce incearca sa traverseze ilegal granita cu Ungaria. Duminica, barbatul ar fi trebuit sa iasa din carantina si urma sa fie dus la un centru dedicat migrantilor , deznodamant pe care a vrut sa-l evite.In noaptea de vineri spre sambata, penultima pe care trebuia sa o petreaca in camera aflata la etajul II al hotelului, acesta a sarit pe geam, sperand ca va reusi sa treaca granita. "La ora 19, cand i s-a dus masa, era in camera. La ora 20, din camera se auzea muzica la intensitate. La ora 21, pentru ca intensitatea era aceeasi, jandarmii care asigura paza in proximitatea hotelului au intrat in camera si au gasit acolo toate lucrurile pe care barbatul le avea, dar nu si pe acesta", a declarat sambata, pentru BIHOREANUL, lt. Valeriu Macovei, purtator de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi.Oamenii legii au inceput sa-l caute, iar in jurul orei 1 dimineata l-au gasit la o distanta de circa 500 de metri de hotel, ascuns sub un TIR si acuzand dureri puternice la sold si spate. Din ce a povestit sirianul, care isi luase cu el doar telefonul mobil, dupa ce a sarit de la etaj, a mai reusit doar sa traverseze soseaua cu patru benzi, dar apoi durerile au fost greu de suportat, asa ca s-a tarat sub un automarfar.Citeste mai mult aici