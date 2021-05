Ciprul, in ''stare de urgenta'' din cauza afluxului de migranti sirieni

Nicos Nouris a facut cunoscut ca insula mediteraneeana a primit in ultima saptamana "un val zilnic de sosiri de migranti" din portul sirian Tartus. Coastele siriene se afla la 160 de kilometri de Cipru."Din cauza acestei situatii si a supraaglomerarii din centrele de retentie, am fost obligat sa trimit o notificare scrisa Comisiei Europene", a spus Nicos Nouris, subliniind ca a avertizat ca Ciprul "intra in stare de urgenta la nivel migrator si nu mai are capacitatea de a primi noi migranti".Potrivit acestuia, circa 4.000 de cereri de azil au fost refuzate din ianuarie. El a solicitat ajutorul Uniunii Europene pentru a repatria aceste persoane in tari cu care Cipru nu are un acord bilateral, ca Turcia , care nu recunoaste Republica Cipru.Autoritatile cipriote au interceptat miercuri o ambarcatiune care venea din Siria cu 97 de persoane la bord. Iar vineri, 14 sirieni, printre care trei copii, au intrat din Republica Turca a Ciprului de Nord (RTCN), care ocupa treimea de nord a insulei.Numarul solicitantilor de azil a ajuns in ultimii patru ani la 4% din populatia cipriota, fata de 1% pentru alte state europene, afirma guvernul cipriot.Peste 12.000 de sirieni au cautat refugiu in Cipru din 2011, inceputul conflictului sangeros din tara lor, dintre care peste 8.500 au obtinut protectie internationala, potrivit Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.