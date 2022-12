Statuia lui Iisus, in Siria: Am venit sa salvez lumea

In Siria a fost inaugurata o statuie uriasa a lui Iisus Hristos, ridicata dupa opt ani de eforturi, in contextul razboiului civil care macina aceasta tara.

Statuia lui Iisus a fost ridicata pe muntele Cherubim si il prezinta pe Mantuitor avand mainile intinse si privind spre o cale urmata adesea de pelerini, de la Constantinopol la Ierusalim, scrie Inquisitr.

Statuia uriasa este facuta din bronz, are 32 de metri inaltime, cu tot cu soclu, iar transportarea ei pe munte a fost extrem de dificila, din cauza luptelor care se dau in Siria.

Ramane de vazut cat va rezista aceasta statuie, in conditiile in care crestinii si alte minoritati religioase sunt principalele tinte ale razboiului civil, iar monumentul este expus in orice moment atacurilor jihadistilor.

Desi toate partile implicate in razboiul civil au incetat focul in perioada in care statuia a fost instalata pe munte, in zona exista numerosi simpatizanti al Qaida.

Proiectul apartine unei organizatii din Londra (St. Paul and St. George Foundation) si se numeste "I Have Come to Save the World" ("Am venit sa salvez lumea").

Fondurile provin din donatii, o mare parte fiind facute de rusi.

Conceptul care a stat la baza monumentului este statuia lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro.

Langa statuia lui Iisus se gasesc alte doua statui mai mici, infatisandu-i pe Adam si Eva.

