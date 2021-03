SUA acuza Moscova ca ''blocheaza toate eforturile'' de a trage Siria la raspundere pentru utilizarea de arme chimice

"Stim cu totii ca regimul Assad a folosit in mod repetat arme chimice. Atunci, de ce guvernul sirian nu a fost tras la raspundere?", a intrebat ea."Raspunsul este din pacate simplu. Regimul Assad a incercat sa evite sa fie tras la raspundere prin obstructionarea unor investigatii independente si subminarea rolului si activitatii OIAC (Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice)", a adaugat ambasadoarea, care a participat la prima sa reuniune a Consiliului de Securitate privind Siria "Si aliatii regimului, in special Rusia, au incercat, de asemenea, sa blocheze toate eforturile pentru a trage la raspundere" regimul lui Bashar al-Assad, a spus ea."Rusia a aparat regimul Assad in pofida atacurilor sale cu arme chimice, a atacat activitatea profesionala a OIAC si a subminat eforturile de a trage la raspundere regimul Assad pentru utilizarea armelor chimice si numeroase alte atrocitati", a insistat diplomata americana."La sfatul Rusiei, Siria s-a alaturat OIAC cu buna credinta si a scapat de toate arsenalele sale chimice", a dat asigurari omologul ei Vasili Nebenzia, fapt de care occidentalii se indoiesc puternic.Potrivit ONU, care a acuzat in trecut Siria de atacuri chimice, Damascul nu a raspuns inca la cele 19 intrebari adresate in ultimii ani cu privire la instalatiile care ar fi putut fi utilizate la producerea sau depozitarea de arme chimice.Sustinand ca este in conformitate cu dreptul international, Siria a infirmat toate acuzatiile facute de Occident, in frunte cu SUA. "Siria respinge aceasta linie ostila si politizata", a raspuns joi noul sau ambasador la ONU, Bassam al-Sabbagh.