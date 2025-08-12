Tancurile armatei siriene au inconjurat orasul Hama

Autor: Teodora Bodeanu
Duminica, 03 Iulie 2011, ora 18:00
Tancurile armatei siriene au inconjurat orasul Hama
Foto: Daylife

Tancurile armatei siriene au fost vazute la intrarile in orasul Hama, potrivit activistilor si rezidentilor din zona, la doua zile dupa cel mai amplu val de prosteste fata de presedintele Bashar al-Assad.

"Zeci de oameni sunt arestati in cartierele marginase din Hama. Autoritatile par sa fi optat pentru o solutie militara, pentru a linisti orasul", a declarat Rami Abdel-Rahman, presedintele unui grup sirian pentru drepturile omului, relateaza Reuters.

Potrivit unui locuitor din Hama, au fost intrerupte retelele de comunicatii din oras. Acesta a adaugat ca soldatii trageau cu pusca la intamplare si au arestat mai multe persoane. Barbatul vorbea de la un telefon din afara orasului, unde telecomunicatiile inca functionau.

In urma cu o luna, militari au omorat aproximativ 60 de protestatari in Hama.

Pana acum, cel putin 1.300 de civili si-au pierdut viata in demonstratiile impotriva lui Assad.

