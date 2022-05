UE impune embargou asupra petrolului sirian

UE a decis vineri impunerea de noi sanctiuni asupra Siriei, decretand un embargo asupra importurilor de petrol, in incercarea de a pune presiune asupra regimului lui Bashar al Assad.

"Au fost impuse sanctiuni asupra Siriei", a declarat un oficial, in cadrul intalnirii dintre ministrii de Externe ai UE, desfasurata in statiunea poloneza Sopot.

Sanctiunile prevad un embargo asupra importurilor de petrol si de hidrocarburi siriene. Lista cu sanctiuni a fost completata cu patru nume de oficiali si trei entitati siriene, care nu pot calatori in cadrul UE si ale caror bunuri au fost blocate, scrie Reuters.

In timp ce Uniunea Europeana actioneaza impotriva regimului lui Assad, demonstrantii continua sa iasa in strada in Siria.

Agentiile de presa internationale relateaza ca fortele de securitate trag in continuare asupra lor, in special in suburbiile capitalei, Damasc, si in orasul Hama.

