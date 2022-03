O aeronava militara ruseasca cu 14 persoane la bord a disparut de pe radar in noaptea de luni spre marti, in timp ce zbura in spatiul aerian al Siriei, deasupra Marii Mediterane, au transmis reprezentantii Ministerului Apararii din Rusia.

"Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20 a fost pierduta deasupra Marii Mediterane", se arata intr-un comunicat emis de minister, transmite BBC.

Incidentul a avut loc luni, la ora locala 23:00, la aproximativ 35 de kilometri distanta de coasta siriana.

Aeronava Ilyushin I1-20 se intorcea la baza militara rusa din Hmeimim.

Aeronavei i s-a pierdut urma in timpul unui atac coordonat de patru aeronave militare israeliene F-16 asupra provinciei Latakia din Siria, conform agentiei ruse de presa TASS.

In momentul disparitiei aeronavei, radarul aerian a detectat mai multe rachete lansate de pe fregata franceza Auvergne, prezenta in zona.

Autoritatile au lansat o operatiune de salvare, coordonata de personalul de la baza Hmeimim.

Un purtator de cuvant al armatei franceze a negat implicarea Frantei. "Armata franceza neaga orice implicare in acest atac", a declarat acesta.

UPDATE : Avionul a fost doborat in mod accidental de fortele siriene, a confirmat marti Moscova, relateaza CNN.

Fortele militare ruse au informat marti ca, desi fortele aeriene din Siria au doborat aeronava, Israelul este vinovat pentru incident, relateaza RIA-Novosti.

"Ca rezultat al actiunilor iresponsabile ale armatei israeliene, 15 militari rusi au fost ucisi , ceea ce nu este deloc in concordanta cu spiritul parteneriatului ruso-israelian", a declarat generalul maior rus Igor Konasenkov, purtator de cuvant al armatei ruse.

Oficialii americani au declarat ca fortele siriene incercau sa opreasca raidurile israeliene, a informat o sursa. Un alt oficial din Statele Unite a confirmat ca Israelul este responsabil pentru atacurile cu rachete din Siria.

Oficial, reprezentantii Pentagonului au negat orice implicare. "Rachetele nu au fost lansate de armata americana. Nu avem nimic de adaugat", a declarat un purtator de cuvant.

Reprezentantii armatei israeliene au refuzat sa comenteze incidentul si implicarea avioanelor sale in atac. "Nu comentam asupra rapoartelor straine", au transmis acestia.

Rusia a initiat atacuri militare in Siria in anul 2015, la cererea presedintelui sirian Bashar al-Assad. Conflictul a provocat pana in prezent moartea a peste 350.000 de persoane.

