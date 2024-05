Zeci de pelerini iranieni, rapiti in Siria

Cateva zeci de pelerini iranieni au fost rapiti in Siria, sambata, dintr-un autobuz care se deplasa spre aeroportul din Damasc.

Anuntul rapirii celor 48 de iranieni a fost facut de consulul iranian din capitala Siriei, citat de televiziunea de stat din Iran, preluata de The Telegraph.

"Grupurile teroriste armate au rapit 48 de pelerini aflati in drum spre aeroport. Nu exista rapoarte legate de soarta pelerinilor. Ambasada si oficialii sirieni incearca sa dea de urma rapitorilor", a declarat Majid Kamjou.

Sute de mii de iranieni calatoresc in fiecare an in Siria pentru a vizita mormantul lui Zaynab, fiica imamului Ali, loc de pelerinaj siit din Damasc.

Teheranul este cel mai important aliat al presedintelui sirian Bashar al Assad, ale carui forte sunt implicate intr-un conflict sangeros din Damasc si din alte orase, impotriva rebelilor pe care regimul sau ii descrie drept "teroristi".

Zeci de alti pelerini iranieni si ingineri au fost rapiti in lunile decembrie si ianuarie, cei mai multi dintre ei fiind eliberati cateva luni mai tarziu. Multi dintre rebeli provin din majoritatea sunnita a Siriei, care este ostila sustinerii pe care siitii iranieni l-au aratat regimului lui Assad, a carui familie face parte dintr-o ramura a siitilor.

Ads