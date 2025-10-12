Documente interne ale Ministerului Apărării de la Moscova, obținute de jurnaliștii Kavkaz.Realii (RFE/RL), dezvăluie că aproximativ 50.000 de militari ruși au părăsit unitățile fără permisiune pe parcursul anului 2024, cel mai ridicat număr de la începutul invaziei din Ucraina.

Fenomenul, ascuns de autoritățile ruse, arată amploarea nemulțumirii din rândul trupelor trimise pe front și a celor mobilizate în regiunile sudice și caucaziene ale Federației Ruse.

Sudul Rusiei și Caucazul, epicentrul dezertărilor

Potrivit investigației, cazurile de părăsire neautorizată a unităților s-au înmulțit semnificativ în Districtul Federal de Sud și în Caucazul de Nord. În decembrie 2024, canalul Telegram „Mobilizarea DNR Live” a publicat o listă cu peste 26.000 de militari dispăruți din unitățile DNR (Republica Populară Donețk), conform G4Media.

La acestea se adaugă alți 36.000 de soldați identificați de proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, ceea ce ridică totalul verificat de jurnaliști la aproape 49.000 de dezertori. Printre ei se află peste 1.000 de militari din Divizia 20 de infanterie motorizată din regiunea Volgograd, inclusiv ofițeri, contractați și mobilizați.

Dezertarea este tratată în Rusia ca o infracțiune gravă, dar statul nu publică nicio statistică oficială. Sentințele nu apar pe site-urile instanțelor districtuale, iar Curtea Supremă nu raportează aceste cauze.

