Valul integral, interzis in Sri Lanka. Peste o mie de scoli islamice vor fi inchise

"In trecut femeile si fetele musulmane nu purtau burqa. Este un semn de extremism religios aparut recent. Categoric vom interzice valul integral", a spus Weerasekera.Purtarea valului integral in Sri Lanka a fost interzisa temporar in 2019, dupa atacurile comise de militanti islamisti la biserici si hoteluri, soldate cu cel putin 250 de decese.Ulterior in acelasi an, Gotabaya Rajapaksa, cunoscut mai ales pentru ca a zdrobit miscarea insurgentilor din nordul tarii cand era ministru al Apararii, a fost ales presedinte, dupa ce a promis ca va actiona dur impotriva extremismului. Rajapaksa este acuzat de abuzuri in timpul razboiului, acuzatii pe care le neaga.Weerasekera a mai precizat ca guvernul intentioneaza sa interzica peste o mie de scoli islamice, care in opinia sa nu respecta principiile generale nationale cu privire la educatie. "Nimeni nu poate sa deschida o scoala si sa ii invete ce doreste pe copii", a adaugat ministrul.Masurile de interzicere a purtarii valului integral si de inchidere a scolilor islamice vin dupa ce anul trecut guvernul a decis incinerarea persoanelor care mor din cauza Covid-19, contrar dorintei populatiei musulmane, care isi ingroapa mortii. Masura cu privire la incinerare a fost ridicata in acest an.