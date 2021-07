Compromisul germano-american privind conducta Nord Stream 2 și reacțiile vehemente de după acord: ”Este o greșeală geopolitică de care dictatori ruși vor profita”

În schimbul renunțării SUA de a bloca conducta Nord Stream 2, Germania va investi în infrastructura de tehnologie ecologică a Ucrainei, iar Berlinul și Washingtonul vor lucra împreună la inițiative de atenuare a dominanței energetice a Rusiei în Europa.Decizia a atras critici imediate din partea criticilor anti-Rusia din Congres, care sperau că Statele Unite ar putea găsi o modalitate de a bloca proiectul aproape finalizat de miliarde de dolari care, potrivit lor, îi oferă Moscovei o pârghie de control asupra aliaților americani din Europa.„Aceasta este o greșeală geopolitică generațională, de care în deceniile viitoare dictatori ruși vor culege beneficii anuale de miliarde de dolari”, a declarat senatorul Ted Cruz.Administrația Biden a privit proiectul ca pe o dilemă care a forțat-o să aleagă între restabilirea relației sale cu Berlinul și păstrarea promisiunii publice de a se opune proiectului. Oficialii americani s-au îndoit că sancțiunile SUA ar putea împiedica finalizarea acestuia și au susținut că un acord cu Germania, mai degrabă decât o luptă prelungită, oferă cel mai bun rezultat."Aceasta este o situație proastă și o conductă proastă", a declarat miercuri senatorilor de la Washington Victoria Nuland, oficialul nr. 3 al Departamentului de Stat. „Dar trebuie să ajutăm la protejarea Ucrainei. Și consider că am făcut câțiva pași semnificativi în această direcție cu acest acord. ”James E. Risch (Idaho), principalul republican al Comitetului pentru relații externe al Senatului, a declarat că va continua să aplice legislația privind sancțiunile, în efortul de a bloca proiectul.Acordul în patru puncte include un angajament al Germaniei de a crea și administra un fond de tehnologie verde de 1 miliard de dolari pentru Ucraina , destinat promovării energiei regenerabile, facilitării dezvoltării hidrogenului și accelerării tranziției țării în afara cărbunelui, a declarat un înalt oficial al administrației care a vorbit despre condiția anonimatului pentru a discuta detaliile tranzacției.Pentru a lansa fondul, Germania va furniza cel puțin 150 de milioane de euro, adică aproximativ 177 milioane de dolari, a spus oficialul.Deoarece conducta Nord Stream 2 ocolește Ucraina, actual partener de tranzit cu Moscova , Kievul ar putea pierde aproximativ 2 miliarde de dolari din plățile anuale de la Moscova ca parte a unui contract de tranzit pentru gazul rusesc care urmează să se încheie în 2024.Într-un efort de a preveni acest lucru, Germania a fost de acord să numească un trimis special care să ajute Ucraina să negocieze o prelungire a contactului său de tranzit cu Rusia până la 10 ani. "Germania se angajează în scris să folosească toate pârghiile disponibile pentru a negocia acordul", a spus un oficial.De asemenea, Germania a fost de acord să facă presiuni pentru sancțiuni în cazul în care Rusia încearcă să-și folosească influența energetică ca armă împotriva Ucrainei, potrivit declarației comune semnate de Washington și Berlin.Oficialii ucraineni spun că principala lor preocupare este că Kremlinul se simte mai încurajat în relațiile sale cu Kievul în cazul în care acesta nu va mai servi drept spațiu de tranzit pentru gazul rusesc. Forțele ucrainene se află într-o luptă regulată cu separatiștii susținuți de Kremlin în estul Ucrainei, unde eforturile de a negocia sfârșitul războiului de șapte ani s-au oprit de mult.Decizia administrației Biden pune capăt efectiv speculațiilor cu privire la soarta proiectului, despre care președintele rus Vladimir Putin a spus că luna trecută va fi finalizată până în august. În observațiile sale la Forumul Economic din Sankt Petersburg, el a spus că proiectul este „pur” un proiect comercial și economic, fără dimensiuni geopolitice.În timp ce criticii din Washington spun despre conductă ca ar putea crește influența Rusiei asupra Europei, unii cercetători consideră disputa ca o relicvă a războaielor energetice din anii 1990, având în vedere marșul continuu al Europei către energia regenerabilă. „Criticii nu au observat că Uniunea Europeană și-a rezolvat în ultimii ani efectiv problemele de securitate energetică și că în curând va începe să elimine treptat gazele naturale ca parte a tranziției sale verzi”, a declarat Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul European pentru Relatii Externe, citat de The Washington Post