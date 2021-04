Al Qaeda, la 10 ani de la uciderea lui Osama Bin Laden: Promitem "razboi pe toate fronturile" impotriva Americii VIDEO

Aceste declaratii dure la adresa Americii au fost facute, prin intermediari, de catre doi agenti ai grupului terorist, postului de televiziune american CNN In trecut, organizatia Al-Qaeda a raspuns rar la intrebarile presei, alegand sa se ascunda in spatele propriei propagande de sine statatoare, evitand chiar si cel mai mic control. Nu este clar de ce grupul a ales aceasta cale.Paul Cruickshank, analist in terorism si redactor-sef al publicatiei CTC din West Point, New York, a analizat raspunsurile celor de la Al Qaeda. El considera ca este posibil ca ei "sa se simta incurajati de decizia Administratiei Biden de a retrage trupele americane din Afganistan , insa ar putea sa caute sa devieze atentia de la numeroase pierderi recente ale grupului".Astazi, oragnizatia terorista Al-Qaeda, care odata era in atentia lumii, acum este redusa la o mica factiune, insa este departe de a fi desfiintata. Si acum, ea spune ca intentioneaza sa revina dupa ce fortele Statelor Unite vor parasi Afganistanul.In interviul lor pentru postul american de televiziune CNN, cei doi membri ai grupului au transmis laude talibanilor, pentru ca au mentinut vie lupta impotriva Americii. "Multumim afganilor pentru protectia tovarasilor de arme, multe astfel de miscari jihadiste exista cu succes in diferite parti ale lumii islamice, de mult timp".