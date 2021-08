Alertă în zona Capitoliului SUA după ce un bărbat aflat într-o camionetă a anunţat că are o bombă VIDEO

"Şoferul camionetei i-a spus agentului care a venit la faţa locului că are o bombă şi părea, potrivit agentului, că avea un detonator în mână", a declarat şeful poliţiei Capitoliului, Thomas Manger."Nu ştim care sunt motivaţiile în acest stadiu", a precizat el.Un bărbat ras în cap şi cu barbă, care pare a fi suspectul, a postat un video pe Facebook pe un cont în numele lui Ray Roseberry, proferând ameninţări."Nu mă voi mişca de aici", afirma bărbatul în înregistrare. "Trageţi asupra mea", mai spune el sfidător. "Trebuie să-l aducă aici pe Joe Biden ", afirmă bărbatul.Evacuarea a avut loc după ce poliţiştii au observat că bărbatul ţine în mână un obiect ce pare să fie un dispozitiv de detonare, a precizat Thomas Manger, reprezentant al Poliţiei.Negociatori ai poliţiei discută cu bărbatul, care scrie mesaje şi le arată autorităţilor din interiorul camionetei.“Negociatorii mei încearcă să ajungă la încheiere paşnică a incidentului. Încercăm să obţinem cât mai multe informaţii pentru a găsi o cale pentru o înţelegere”, a afirmat Manger.Totul a început la ora locală 09:15, când camioneta a fost parcată în faţa bibliotecii. Şoferul i-a spus atunci unui poliţist că are o bombă. Camioneta nu are plăcuţe de înmatriculare."În jurul orei 09.15 în această dimineaţă, un bărbat într-un pick-up negru a condus pe trotoar în faţa Congresului", a explicat Thomas Manger într-o conferinţă de presă.Congresul nu se reuneşte în această săptămână de vacanţă parlamentară, dar angajaţii şi asistenţii parlamentari frecventează incinta Capitoliului.Casa Albă a anunţat că "supraveghează situaţia" şi că este informată cu regularitate de poliţie.Numeroase vehicule ale forţelor de ordine şi ambulanţe au fost poziţionate în jurul prânzului în perimetrul Capitoliului, iar FBI -ul şi poliţia din Washington se află la faţa locului împreună cu poliţia Capitoliului.În zonă sunt plasaţi şi lunetişti pregătiţi să intervină dacă este cazul.