Cine a fost amanta secreta din Europa a lui John F. Kennedy. Scrisorile lor de dragoste, scoase la licitatie, valoreaza o avere

Kennedy a cunoscut o aristocrata din Suedia, la Cannes , pe Riviera franceza, in vara lui 1953, cu cateva saptamani inaintea casatoriei cu Jacqueline Bouvier, potrivit scrie CNN Scrisorile au fost redactate in anii 1955 si 1956 si sunt anterioare presedentiei lui John F. Kennedy. La acea vreme, el era senator democrat de Massachusetts, iar notele erau compuse pe hartiile, care aveau antetul Senatului Statelor Unite.In ele, Kennedy a reflectat asupra calatoriei sale romantice cu perechea din Suedia. Viitorul presedinte al SUA spune ca este "nerabdator" sa o vada, numind-o "minunata" pe secreta amanta europeana.Conform presei americane, John F. Kennedy s-a intalnit pentru prima data cu von Post, la Cannes, in vara lui 1953, iar ulterior in august 1955, ei "au petrecut o sapamana fericita si intima", in Suedia.Casa de licitatii din Boston afirma ca eforturile lui JFK "de a pune capat casatoriei cu Jaqueline si de a o aduce pe suedeza in America , au fost zadarnicite de tatal sau, dar si de ambitiile sale politice".