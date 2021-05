Amenintarea rachetelor hipersonice din Rusia si China asupra SUA: Planul Pentagonului de a le bloca VIDEO

Agentia de proiecte avansate de cercetare din domeniul Apararii (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) din cadrul Pentagonului a acordat, inca din ianuarie 2020, 13 milioane de dolari, contractorului Northrop Grumman pentru Glide Breaker, potrivit Defense One Intre timp si Agentia Rachetelor de la Pentagon , care se ocupa cu oprirea armelor balistice inamice, a anuntat ca are si ea un program specific de aparare impotriva rachetelor hipersonice, scrie National Interest Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a declarat ca racheta Moscovei, tip Avangard poate ajunge la viteze de peste Mach 20 (Mach 1 = viteza luminii = 1234,8 kilometri pe ora -n.a.), fiind de neoprit de orice sistem de defensiv din lume.In decembrie 2018, o astfel de racheta ruseasca a atins o tinta la o distanta de cateva mii de kilometri, in sudul muntilor Urali, intr-un test. Pe de alta parte, si China a dezvoltat o racheta hipersonica DF-17, care poate ajunge la Mach 10, iar autonomia ei ar fi de aproximativ 2400 de kilometri.Sistemele de interceptori, in general, intampina dificultati la apararea impotriva rachetelor hipersonice. "Cea mai mare provocare o reprezinta manevrabilitatea vehiculelor anti-hipersonice, folosind capacitatile actuale de interceptare", a declarat George Nacouzi, inginer la RAND Corp.Totusi, conform lui James Acton, un expert la Carnegie Endowment, "in ciuda vitezelor acestor arme hipersonice, ele pot fi distruse de unele sisteme de aparare balistice antiracheta, cum a r fi sistemul THAAD. Statele Unite lucreaza intens la dezvoltarea unor sisteme de aparare proprii avansate, care sa reziste unui eventual atac al unor rachete hipersonice.