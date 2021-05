Joe Biden, mutare fulger in Tara Sfanta. Blinken in Israel: "Politica SUA este de a diminua pozitia Hamas"

Antony Blinken a sosit marti dimineata, 25 mai 2021, in Israel , la inceputul turneului sau din Orientul Mijlociu, fiind intampinat la aeroport de Gilad Erdan, Ambasadorul Statelor Unite in aceasta tara si de Gabi Ashhkenazi, Ministrul de Externe al Israelului, potrivit Ynet News Blinken este oficialul american cu cel mai inalt rang, care face o vizita in regiune, de la preluarea mandatului de catre presedintele Joe Biden. Periplul sau diplomatic vine la doar cateva zile de la sfarsitulul razboiului dintre Israel si Hamas, care a durat 11 zile."Este o onoare sa va salut la prima vizita oficiala. As dori sa multumesc Statelor Unite pentru sustinerea puternica a dreptului Israelului de a se apara", a declarat Ashkenazi.Secretarul de Stat american se va intalni cu presedintele tarii, Reuven Rivlin, cu prim-ministrul, Benjamin Netanyahu, cu Ministrul Apararii, Benny Ganz si cu alte oficialitati.Antony Blinken are, de asemena, planificata o vizita la Ramallah, in Cisiordania, pentru a avea convorbiri cu liderul palestinian, Mahmoud Abbas, unde va discuta despre sprijinul Statelor Unite catre Autoritatea Palestiniana, inclusiv unul financiar.Un oficial al Departamentului de Stat a declarat ca vizita lui Blinken se va concentra pe reconstructia Fasiei Gaza , fara a se angaja la vreun contact cu miscarea Hamas."Noi nu vom vorbi cu Hamas, prin urmare, orice ajutor din partea noastra va veni prin intermediul Autoritatii Palestiniene. Politica SUA este de a diminua pozitia Hamas", a spus diplomatul.In timpul turneului din Orientul Mijlociu, Blinken va vizita si Egiptul si Iordania, care au fost mediatori ai conflictului dintre Israel si Hamas.